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Canlı yayında ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti!

Arjantin'de canlı yayında öğrencilere ders veren profesör koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Nefes darlığı çeken 46 yaşındaki Paola de Simone, öğrencilere ders anlatırken aniden fenalaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.09.2020 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020
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Canlı yayında ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti!

Arjantin'de sarsıcı bir coronavirüs ölümü yaşandı. 46 yaşındaki siyaset ve uluslararası ilişkiler profesörü Paola de Simone isimli profesör uygulamasında öğrencilerine ders anlatırken nefes darlığı çekerek fenalaştı ve hayatını kaybetti. Öğrencilerin de paniklediği anlar kaydedildi.

Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti. Arjantinli bir üniversite profesörü verdiği ders sırada nefes nefese kaldıktan sonra canlı yayında öğrencilerinin önünde hayatını kaybetti.

Arjantin'in başkenti 'teki Universidad Argentina de la Empresa'da siyaset ve uluslararası ilişkiler dersi veren 46 yaşındaki Paola de Simone adlı profesörün Zoom uygulamasında online eğitim verdiği sırasında nefes nefese kaldı. Öğrencilerinin de paniklediği anda, profosör kısa bir süre sonra canlı yayında eğitim verdiği sırada hayatını kaybettiği belirtildi.

Üniversiteden bir koordinatörün yaptığı açıklamada Simone'un sürekli öksürük çekmesine rağmen çalışmaya devam ettiği belirtilirken, yetkililer, profesör Simone'nın koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade etti.

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