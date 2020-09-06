Son dakika: Yakıt koklayan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Tekin'i Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne (PAÜ) kaldırılan Tekin, tedavi altına alındı. 5 yaşındaki Tekin, 24 saat tedavi için gözetim altında kalmasının ardından helikopter ambulans ile Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.