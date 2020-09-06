06 Eylül 2020, Pazar
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İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

'in Dikili ilçesinde iki motosikletle bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.09.2020 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020
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İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

Dikili Salihler'de Furkan Sonbahar idaresindeki 35 JA 5357 plakalı motosikletle Raşit Boztepe'nin kullandığı plakasız motosiklet, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AHN 446 plakalı otomobille çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Sonbahar, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Plakasız motosikletin sürücüsü Boztepe ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Dikili Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Boztepe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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