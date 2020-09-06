06 Eylül 2020, Pazar
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KPSS kazası! Sınava giremediler

'nın Menteşe İlçesi'nde Seçme Sınavı'na yetişmeye çalışan iki araç yaptı. İki kişinin sınava giremediği kaza anı başka bir araç kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.09.2020
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KPSS kazası! Sınava giremediler

Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Şehit Özden Aşınmaz Caddesi üzerinde meydana geldi.

KPSS kazası! Sınava giremediler

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmek için yolda ilerleyen Y.U yönetimindeki 34 BRR 226 plakalı araca, ara sokaktan yine sınava yetişmeye çalışan O.Ö. yönetimindeki 48 V 0088 plakalı araç çarptı.

KPSS kazası! Sınava giremediler

Kazada savrularak yolun ortasında kalan aracın şoförü Y.U olay yerinden sınava girmek için ayrılırken, aynı araçta bulunan ve şok geçiren Yasemin Y. ile kazaya karışan diğer araçtaki kişi sınava giremedi. Şans eseri yaralanan kimse olmazken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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