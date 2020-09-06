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'Korona' İstanbul'da dans ediyor! Gece kulübündeki görüntüler 'pes' dedirtti

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Giriş: 06.09.2020 12:58
Güncelleme:06.09.2020 12:59
İstanbul'da bir eğlence mekanından kameralara yansıyan görüntüler 'pes' dedirtti. Bir eğlence mekanında bir araya gelen yüzlerce kişinin yüksek müzik eşliğinde dip dipe eğlendikleri görüldü. Eğlence mekanı sahibi hakkında her hangi bir işlem yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

Çin'den tüm dünyaya yayılan Korona virüsün önlenmesi için birçok tegbir alınıyor sürekli uyarılar yapılıyor. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen en önemli tedbirler arasında sayılıyor.

İstanbul Beşiktaş'taki bir eğlence mekanından sosyal medyaya yansıyan görüntüler bu uyarıların hiçbirisinin dikkate alınmadığını ortaya koydu.

Bir eğlence mekanında bir araya gelen yüzlerce kişinin yüksek müzik eşliğinde dip dipe eğlendikleri görüldü.

Eğlence mekanı sahibi hakkında her hangi bir işlem yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

Hayrettin Şaşmaz / SABAH

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