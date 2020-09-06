Konya Selçuk Üniversitesi'nde taciz, tecavüz ve şantaj skandalı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya göre, her ikisi de evli ve iki çocuklu olan Ö.G.H. ile H.S.Ç. arasında kendi rızalarıyla ilişki yaşandı. Ö.G.H. bir süre sonra ayrılmak isteyince, tehdit, şantaj ve tecavüze uğradığını iddia etti. Genç kadın savcılığa yaptığı suç duyurusunda şunları anlattı:

'AYRILMAK İSTEDİM, ŞANTAJA BAŞLADI'

"H.S.Ç.'yi 20 yıldır tanırım. İkimiz de evli ve çocukluyduk. Mart 2016'da duygusal bir ilişkiye başladık. İlk 2-2.5 ay karşılıklı mesajlaşmalar, duygusal paylaşımlarla geçti. Görüntülü konuşmalar ve mesajlaşmalar esnasında tatmin olmalar, birçok resim istemeler oldu. Başta bu isteklere ben de karşılık verdim. Ağustos 2016'da yaptığımızın yanlış olduğunu, ikimizin de evli olduğunu ve ayrılmak istediğimi söyledim. Ne olduysa ondan sonra oldu. H.S.Ç., ayrılmayı kabul etmediğini, ayrılırsam beni herkese rezil edeceğini, elinde resim, video ve ses kayıtları olduğunu söyledi. 'Elimde 300 fotoğrafın, 50 sayfa yazışma ekran görüntün var. Herkese göndereceğim' diye tehditlerine devam etti. Büyük oğluma, eşime fotoğraflarımı atacağını söyledi. Korkularımdan dolayı ne istediyse yaptırdı.