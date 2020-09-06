Bursa’da kıskançlık krizine giren koca, balkonda eşini 9 yerinden bıçakladı
Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde, kıskançlık krizine giren eşi tarafından vücudunun 9 yerinden bıçaklanan genç kadın ağır yaralandı. Şüpheli ekipler tarafından olay yerinde gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Atmaca sokak üzerinde oturan Orhan D. (37) eşi Melek D. (27) telefonuna bakmak istedi.
TELEFONUNU ALDI
Melek D, telefonunu vermek istemeyince aralarında tartışma çıktı. Orhan D, tartışmanın büyümesi üzerine zorla Melek D'nin telefonunu aldı.
9 YERİNDEN BIÇAKLADI
Orhan D. telefonu içeride kontrol etti. Telefonda gördüklerinden sonra mutfaktan aldığı bıçakla Melek D'nin yanına balkona geldi. Bir anlık kıskançlık siniriyle balkonda oturan Melek D'nin vücudunun 9 yerinden bıçakladı.
AĞIR YARALANDI
Sesleri duyan komşuları tarafından ağır yaralanan Melek D'yi kendi imkanlarıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastahane polisinin ihbarı üzerine olay yerine 155 ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli ise Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yıldırım SÖS Amirliği ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Melek D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.