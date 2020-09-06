Bursa’da kıskançlık krizine giren koca, balkonda eşini 9 yerinden bıçakladı

AĞIR YARALANDI

Sesleri duyan komşuları tarafından ağır yaralanan Melek D'yi kendi imkanlarıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastahane polisinin ihbarı üzerine olay yerine 155 ekipleri sevk edildi.