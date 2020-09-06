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İntihar eden Buse Melisa'nın komşusu:  Annenin sesini duydum yardım ister gibiydi

Ödemiş ilçesinde, 16 yaşındaki K., emekli astsubay olan babasının beylik tabancasıyla etti. 16 yaşındaki kızın sosyal medyadaki paylaşımları ortaya çıkarken, kızını intihara yönlendirdiği iddia edilen baba Özay K. mahkemece serbest bırakıldı. Buse Melisa’nın komşusu , "Ben komşum olarak tanıyorum, kişisel olarak çok tanımıyorum. Silah sesi hiç duymadım, sadece annenin sesini duydum. Yardım ister gibiydi" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.09.2020 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020
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İntihar eden Buse Melisa'nın komşusu:  Annenin sesini duydum yardım ister gibiydi

'in Ödemiş ilçesinde, emekli astsubay babasının beylik tabancasıyla kendisini başından vurarak yaşamına son veren K.'nın (15) sevk edildiği adliyede serbest bırakılan babası Özay K.'nın, "Olanlardan ötürü çok üzgünüm, mahvolmuş durumdayım. Kızıma kötü davrandığım konusundaki iddialar tamamen gerçek dışı" dediği öğrenildi.

Öte yandan, olayın, 6 katlı Uyanır Apartmanı'nın balkonunda meydana geldiği öğrenilirken, balkondaki bir camın kırık olduğu ve kırılan cam parçalarının zemine düştüğü görüldü.

"ANNESİNİN SESİNİ DUYDUM, YARDIM İSTER GİBİYDİ"

Buse Melisa K. ile aynı apartmanda oturan komşusu , "Ben babasıyla daha önce evden tartıştıklarına dair bir ses duymadım, aile içini bilemem. Biz evdeydik, 2'nci kattaydım ben. Ben sadece cam kırığı sesi duydum, başka da bir şey görmedim. Ben komşum olarak tanıyorum, kişisel olarak çok tanımıyorum. Silah sesi hiç duymadım, sadece annenin sesini duydum. Yardım ister gibiydi" dedi.

İzmir'de eden 15 yaşındaki Buse Melisa K.'nın soyal medyadaki son paylaşımı kan dondurdu! 'Tetiği çektim' İzmir'de emekli astsubay babasının tabacasıyla ile intihar eden 15 yaşındaki Buse Melisa K.'nın ölmeden hemen önce yaptığı şok paylaşım kan dondurdu. Tabancayla intihar eden 15 yaşındaki Buse Melisa K.'nın sosyal medya hesabı Twitter'daki son paylaşımında kullandığı "Tetiği çektim" ifadesini kullandığı görüldü.

İzmir’de intihar eden genç kızın son tweetleri ortaya çıktı! Yazdıkları kan dondurdu İZMİR’DE İNTİHAR EDEN GENÇ KIZIN SON TWEETLERİ ORTAYA ÇIKTI! YAZDIKLARI KAN DONDURDU

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