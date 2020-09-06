Bakanlık düğmeye bastı! Aile içi ve kadına yönelik şiddete özel savcı!

VAKAYA GÖRE UYGULAMA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre aile içi ve kadına yönelik şiddet vakaları, belirli cumhuriyet savcıları üzerinden takip edilecek. Mağdurun daha önce şiddete uğrayıp uğramadığı mutlaka kontrol edilecek. Bu yönde bulgulara ulaşılması durumunda şüpheli hakkında etkili koruma tedbirlerine başvurulacak. Bu sayede mağdurun korunması maksimum seviyeye çıkarılmış olacak. Özellikle, nitelikli ve tekrarlanan şiddet olgusu içeren vakaların, risk değerlendirmesi daha dikkatli yapılacak. Savcılıklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri'nden mutlaka sosyal inceleme raporu isteyecek. Talep edilecek koruyucu ve önleyici tedbir kararları belirlenirken kolluk birimleri tarafından doldurulan olay kayıt formu ve hazırlanan sosyal inceleme raporu dikkate alınacak. Öfke kontrolü, stresle baş etme ve madde bağımlılığı tedavisi gibi vakaya özel uygun önleyici tedbir kararları da değerlendirilecek.