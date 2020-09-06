Çankırı'da 3.7 şiddetinde korkutan deprem
Çankırı'nın Eldivan ilçesinde sabah saat 05.52 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD'a göre 3.7, Kandilli'ye göre ise 3,8 olarak belirtildi.
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Kandilli Rasathanesi'nde yer alan son depremler
AFAD'da yer alan bilgilere göe Çankırı Eldivan'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.95 km olarak açıklanırken saatinin 05.52 olduğu belirtildi.
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan son depremler