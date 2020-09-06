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Çankırı'da 3.7 şiddetinde korkutan deprem

'nın Eldivan ilçesinde sabah saat 05.52 sıralarında bir meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD'a göre 3.7, Kandilli'ye göre ise 3,8 olarak belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.09.2020 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020
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Çankırı'da 3.7 şiddetinde korkutan deprem

AFAD'da yer alan bilgilere göe Çankırı Eldivan'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.95 km olarak açıklanırken saatinin 05.52 olduğu belirtildi.

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