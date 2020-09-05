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Son dakika: Yüksekova’da minibüsçüler arasında kavga! Üzerine aracı sürerek ölümüne neden oldu

Sond dakika haberi... 'nin ilçesinde yolcu taşımacılığı yağan minibüs şoförleri arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.09.2020
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Son dakika: Yüksekova’da minibüsçüler arasında kavga! Üzerine aracı sürerek ölümüne neden oldu

Olay, Yüksekova ilçesine bağlı 40 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beldede yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri arasında kavga çıktı. Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, ayara girerek tarafları barıştırdı. İddiaya göre, kavga eden tarafların barıştığından haberi olmayan minibüs şoförünün kardeşi, diğer şoför Sinan Eraslan'ın (26) üzerine araç sürerek ölümüne neden oldu.



Açıklamalarda bulunan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, "Bugün çıkan kavgayı biz barıştırdık. Fakat kavgadan çıktıktan sonra taraflardan birinin kardeşi bunların barıştığını bilmediği için tekrar kavga başlattı. Bizleri derinden üzdü. Şuan beldede güvenlik güçleri tarafından güvenlik sağlanıyor" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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