Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Koronavirüs 40 derece üzerindeki sıcaklıkta ölmüyor

Bazı kişilerin Sağlık Bakanlığı'nın her gün açıkladığı rakamlara inanmadığını fakat bu verilerin kesin hastalar olduğunu aktaran Taşova, şöyle devam etti:

"Olası vakalar var çok takip ettiğimiz. Bütün dünyada da aynı şekilde bu. Pozitifin 3-4 katı olası vaka takip ediliyor. Bunların bir kısmı eve gönderiliyor çok az kısmı da yoğun bakımda. Biz bütün vakaları en ufak şekilde bile bakanlığın oluşturduğu sisteme giriyoruz. Hangi veriyi, nasıl açıklayacakları, tabi ki onların takdiri."