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SON DAKİKA HABERİ | Sivas'ta define ararken kullandıkları dinamit patladı: 1 ölü, 1 yaralı

merkeze bağlı Ovacık köyünde ararken kullandıkları dinamitin patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken olay yerinden patlayıcılarla kaçan 3 şahıssa jandarma ekipleri tarafından kısa sürede aynı mevkide yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.09.2020 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020
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SON DAKİKA HABERİ | Sivas'ta define ararken kullandıkları dinamit patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Ovacık köyünde meydana geldi. Kırsal alanda V.S. , R.Y. , B.A. , R.Ö. ve E.Ç.'nin aramak için arazide kaçak kazı yaptığı esnada kullandıkları dinamit patladı.

Dinamitin patlaması üzerine V.S. ve B.A. ağır yaralandı. Şahıslar, yaralı 2 kişiyi alarak hastaneye götürmek üzere 58 AP 244 plakalı araçla yola çıktı.

Olaya trafik kazası süsü vermek isteyen şahıslar, ihbarı vererek durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

Karaçayır köyü mevkiinde gelen araç içerisindeki yaralılardan V.S. hayatını kaybetti. Yaralı B.A. hastaneye kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken olay yerinden patlayıcılarla kaçan 3 şahıssa jandarma ekipleri tarafından kısa sürede aynı mevkide yakalandı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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