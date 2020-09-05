Son dakika: Sarıyer'de çöp kamyonu dehşeti! Evin bahçesine girdi





Gürültüyü duyup olay yerine gelen Ahmet Akkaya '"Evde oturuyordum, bir gürültü geldi. Sanki bomba patlamış gibiydi. Çöp kamyonu burada bu şekildeydi. Herhalde freni patladı. Bu bariyerleri yıkmış. Vatandaşlar ile birlikte şoförü içeriden çıkartmaya çalıştık. Şoför hafif yaralıydı. Ambulansı çağırdık, ambulans gelip götürdü" diye konuştu.