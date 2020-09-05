05 Eylül 2020, Cumartesi
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Diyarbakır'da kamu binalarına HES koduyla giriş yapılacak

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde () uygulamasının kullanılacağı bildirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.09.2020
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Diyarbakır'da kamu binalarına HES koduyla giriş yapılacak

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının kullanılacağı bildirildi.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ'NDEN FLAŞ KARAR
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, son günlerde artan vaka sayısını göz önüne bulundurarak koronavirüs salgınına yönelik tedbirler almak üzere toplandı.

Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantında salgının yayılmasını engellemek amacıyla 7 Eylül'den itibaren Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılması ve uygulamanın onay verdiği vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarına girişine izin verilmesi yönünde karar alındı.

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