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Diyarbakır'da korkunç olay! Elini kıyma makinesine kaptırdı

’ın Bismil ilçesinde elini kıyma makinesine kaptıran genç kız, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.09.2020 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020
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Diyarbakır'da korkunç olay! Elini kıyma makinesine kaptırdı

Olay, bugün sabah saatlerinde Bismil'e bağlı Yuvacık Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kıyma makinesinde çalışan 18 yaşındaki Nupelda A., bir anlık dalgınlık sonucu .

Diyarbakır'da korkunç olay! Elini kıyma makinesine kaptırdı DİYARBAKIR'DA KORKUNÇ OLAY! ELİNİ KIYMA MAKİNESİNE KAPTIRDI

Olayı gören yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu Nupelda A.'nın kıyma makinesine sıkışan eli kurtarıldı.

Parmakları kanlar içinde kalan talihsiz kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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