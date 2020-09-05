Bodrum Turgutreis'te koronavirüs denetimleri arttırıldı

Denetim sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, vaka sayılarının artması dolayısıyla herkesi tedbirlere uymaya davet ederek şunları söyledi;

"Maalesef son zamanlarda vaka sayıları tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de arttı. Bunun sonucunda denetimler sıklaştı. Biz hiçbir işletmeyi kapatmak, insanların ekmeğiyle oynamak istemeyiz ama insan sağlığı söz konusu olunca bunları yapmak zorundayız. İnsan sağlığı söz konusu ise maalesef gerisi bir yerde teferruat gibi kalıyor. İnşallah bu süreci en kısa sürede atlatırız. Bunun için de alınan tedbirlere hepimizin riayet etmesi lazım. Maske, hijyen, mesafelerin korunması gibi konularda eskiye göre çok daha dikkatli olmamız lazım. Aksi halde bu süreci daha zor atlatırız. İnşallah aldığımız tedbirlerle, vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde bu süreci en kısa zamanda en az sıkıntıyla atlatacağımıza inanıyorum. Bize yardımcı olan tüm vatandaşlarımıza, işletme sahiplerimize teşekkür ediyorum. Bu denetimlerimiz devam edecek. Israrla kurallara uymayanlara en ağır yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz.''