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Son dakika: Fındık işçilerinin taşındığı traktör devrildi

Son dakika haberleri... 'nın Kocaali ilçesinde, fındık bahçesinden dönen işçilerin taşındığı traktörün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
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Son dakika: Fındık işçilerinin taşındığı traktör devrildi

'nın Kocaali ilçesinde, fındık bahçesinden dönen işçilerin taşındığı traktörün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra Kocaali ilçesine bağlı Kızılüzüm Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık bahçesinden dönen işçilerin taşındığı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Kazada, traktörün römorkunda bulunan 12 kişi ile sürücü yaralandı. Yaralanan 13 kişi, ihbar üzerine kaza yeirne gelen sağlık ekiplerince Sakarya ve Düzce'de bulunan hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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