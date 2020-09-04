04 Eylül 2020, Cuma
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Tuvalette düşürülen 10 çeyrek altın kanalizasyonda bulundu

'nın İnegöl ilçesinde, bir kişinin tuvalette altın düşürdüğü ihbarı üzerine harekete geçen  (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) ekipleri, kurdele üzerine iğneli 10 çeyrek altını kanalizasyonda bularak, sahibine teslim etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
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Tuvalette düşürülen 10 çeyrek altın kanalizasyonda bulundu

İlçeye bağlı Turgutalp Mahallesi'nde ikamet eden ve 'yi arayan bir kişi, tuvalet deliğine altınlarını düşürdüğünü belirterek, ekiplerden yardım istedi.

Harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından kanalizasyon kuyusunu açarak, bir kurdeleye iğnelenmiş 10 çeyrek altını bulup sahibine teslim etti.

BUSKİ ekibindeki çalışanlardan (45) gelen ihbar üzerine harekete geçerek, kanalizasyon kuyusunu açtıklarını, altınları bulup sahibine telsim ettiklerini anlattı.

Rauf Sakın (49) da daha öncede böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, "Bir vatandaş altınlarını düşürdüğü bilgisini verdi. Biz de yaptığımız çalışma ile kanalizasyon hattında altınları bulup sahibine telsim ettik." ifadesini kullandı.

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