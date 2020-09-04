İstanbul’da polis ve hırsızlar arasında film gibi kovalamaca

"3 KİŞİ GÖRDÜM, YAYA OLARAK KAÇTILAR"

Şüphelilerin panelvanı terk ettiği sokakta oturan Nihat Çelik, olayla ilgili, "Ben işten gelmiştim. Bir baktım, siren sesleri. Daha sonra buradan kaçan 3 kişi gördüm. Sonra da polis gördüm, havaya uyarı ateşi açtı. Şahıslar kaçtı, bir tane polis yere düştü. Daha sonra ekip araçları geldi. Kovalamaca oldu herhalde, aracı burada bıraktılar. Minibüs kendi kendine hareket ederek derenin orda durdu. Şahıslar da yaya olarak kaçtı" dedi.