Sakarya’da hareketli gece! Yemekten zehirlenen 11 kişi hastanelik oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde mevsimlik tarım işçileri olduğu öğrenilen 2 ailenin toplam 11 ferdi yedikleri yemek sonrasında rahatsızlandı. Yemek sonrasında halsizlik, kusma ve ateş gibi şikayetleri oluşan aile üyeleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.