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Sakarya’da hareketli gece! Yemekten zehirlenen 11 kişi hastanelik oldu

Karasu ilçesinde mevsimlik işçileri olduğu öğrenilen 2 ailenin toplam 11 ferdi yedikleri yemek sonrasında rahatsızlandı. Halsizlik, kusma ve ateş gibi şikayetleri oluşan aile üyeleri hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
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Sakarya’da hareketli gece! Yemekten zehirlenen 11 kişi hastanelik oldu

'nın Karasu ilçesinde mevsimlik işçileri olduğu öğrenilen 2 ailenin toplam 11 ferdi yedikleri yemek sonrasında rahatsızlandı. Yemek sonrasında halsizlik, kusma ve ateş gibi şikayetleri oluşan aile üyeleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince; A.Y. (19), V.Y. (15), S.Ş. (16), A.Ş. (19), M.Ş. (13), A.Ş. (13), N.Ş. (16), M.Y. (19), H.Ş. (29), H.Y. (16) ve M.Ş. (18) isimli toplam 2 aileden oluşan 11 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan 11 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürerken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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