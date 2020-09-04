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İstanbul’da polis ve hırsızlar arasında film gibi kovalamaca

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Giriş: 04.09.2020 06:52
Güncelleme:04.09.2020 06:53
Esenyut’ta Pınar Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında içerisinde 3 kişinin bulunduğu panelvandan şüphelenen polis ekipleri, ‘dur' ihtarında bulundu. Polisin ikazlarına aldırış etmeyerek kaçan şüpheliler, panelvanı sokak ortasında terk ederek yaya olarak kaçmayı sürdürdü. Polis, izlerini kaybettiren şüphelileri yakalamak çalışmalarını sürdürüyor.
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