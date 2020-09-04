04 Eylül 2020, Cuma
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Antalya’da villa yangınında alevler arasında kalan köpeği vatandaşlar kurtardı

Döşemealtı ilçesinde bir villanın bahçesinde çıkan yangında alevler arasında kalan köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Gelen itfaiye ekiplerince , kontrol altına alınarak söndürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.09.2020
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Antalya’da villa yangınında alevler arasında kalan köpeği vatandaşlar kurtardı

Yangın, saat 11.30 sularında, Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan villanın bahçesinde çıktı. Enerji nakil hattının kopan telinin üzerlerine düştüğü palmiye ağaçları alev aldı.

KÖPEK SESİ DUYULDU

Yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada villanın bahçesinden köpek sesi geldiği duyuldu. Vatandaşlar hemen bahçeye girerek, yangının ortasında kalan köpeği kurtardı.

SUYLA MÜDAHALE

Palmiyelerden düşen yanan dallar nedeniyle yaralanan köpeğe suyla müdahale edildi. Gelen itfaiye ekiplerince yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü.

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