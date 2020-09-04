Cuma hutbesinde 'temizlik, maske ve mesafe' mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 'İslam Temizliği Emreder' başlıklı hutbede, 'Şunu iyi bilin ki Allah, çok tövbe edenleri ve içi dışı temiz olanları sever' ayeti ve 'Temizlik, imanın yarısıdır' hadisi anımsatıldı. İslam'ın, temizliği imanın vazgeçilmez gereği olarak gördüğü vurgulanan hutbede, "Temizlik, maddi olduğu kadar, manevi anlamda da güzelliğe erişmektir. Ruhu yoran ve gönül aynasını karartan manevi kirlerden uzaklaşmaktır. Dış dünyamız gibi gönül hanemizi de tertemiz tutarak huzur bulmaktır. Temizlik, kul olduğumuzu, yaratılış gayemizi unutturan her türlü hatalı tutumu terk etmektir. Kendimizi günah ve haramdan uzak tutmaktır" denildi.



Manevi anlamda arınmaya gayret eden Müslüman'ın, maddi temizliğine de özen gösterdiğine değinilen hutbede, koronavirüs salgını döneminde temizliğe daha dikkat edilmesine yönelik "Salgın hastalıkla mücadele ettiğimiz şu günlerde, temizliğe her zamankinden daha fazla dikkat edelim. Maske ve mesafe kuralına uyarak çevremize olan saygımızı, yakınlarımıza olan sevgimizi ve Allah'a karşı sorumluluğumuzu gösterelim. Toplum sağlığımızı en az kendi sağlığımız kadar değerli görelim. Tedbirde ihmalin, Rabbimiz katında vebal olduğunu unutmayalım" denildi.