Mermerleri jelatinle sardılar... Mersin'de pes dedirten dolandırıcılık!

Edinilen bilgiye göre, 1'i kadın 3 kişi, Tarsus, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde sahte altın vererek, 3 vatandaşı dolandırdı. Kendilerini öğretmen olarak tanıtıp, adres sorma bahanesiyle tanıştıkları insanlara 'kuyumcu tanıdığınız var mı, elimizde altın var onları da satacağız' diyerek kandıran, ardından sarı jelatinle sardıkları mermer parçalarını altın diye müştekilere satan 3 kişi, polislerden kaçamadı.