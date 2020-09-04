3 kişinin ölümüne neden olmuştu! Emrah Serbes davasında flaş gelişme

Yazar ve senarist Emrah Serbes, bir arkadaşıyla birlikte Bodrum'a giderken 22 Eylül 2017'de İzmir Torbalı'da bir araca arkadan çarpmış ve araçtaki Ayhan Özçelik, eşi Nilgün Özçelik ve kızları Zeynep Özçelik (16) hayatını kaybetmişti.

Kazadan sonra Serbes'in yanındaki arkadaşı Kenan Doğru, direksiyonda kendisinin olduğunu belirterek teslim olmuştu. Daha sonra direksiyon başında Serbes'in olduğu ortaya çıkmıştı. Kazadan yaklaşık bir hafta sonra Serbes sosyal medyada bir mektup yayımlayarak suçunu itiraf etmişti. İtiraf ardından Serbes tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Serbes, yapılan yargılama sonucunda 13 yıl 4 ay hapse çarptırılmıştı. Kenan Doğru da 'suçu üstlenme' suçundan 1 yıl hapse mahkum edilmişti.

ENİŞTE HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Müşteki avukatı Serbes'in olaydan hemen sonra kaza yerinden götürülmesine ilişkin ona yardım eden şüpheli enişte Kıvanç Nart hakkında suç duyurusunda bulundu. Müşteki Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Mustafa Tırtır tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, olayın asıl faili olan Emrah Serbes'in fiili gerçekleştirdikten sonra delilleri karartmak amacıyla alkollü olduğunun tespit edilememesi için kendi yerine suçu üstlenmek üzere Kenan Doğru'yu bıraktığı kaydedildi. Emrah Serbes'in olaydan hemen sonra kaçtığı için kendisine o an alkol muayenesi yapılamadığı belirtildi.