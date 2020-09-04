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Hem koronavirüsü yok saydılar hem de dehşet saçtılar!

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, salgını kapsamında kısıtlanan toplu organizasyonlara aldırış etmeden kına yapan bir de etrafa ateş saçan şahıslara ceza yağdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
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Hem koronavirüsü yok saydılar hem de dehşet saçtılar!

Dün saat 19.45 sıralarında Sancaktepe ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir sokak içerisinde yapılan ve "Sokak arasında halay çekip havaya ateş açtılar" konusuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Hem koronavirüsü yok saydılar hem de dehşet saçtılar! HEM KORONAVİRÜSÜ YOK SAYDILAR HEM DE DEHŞET SAÇTILAR!

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda bahse konu kına gecesini düzenledikleri tespit edilen 11 şahsa, sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket etmekten 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden 3 bin 180 TL'den toplam 34 bin 980 TL idari para cezası kesildi.

Sema ALİM DALGIÇ/SABAH

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