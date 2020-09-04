Bolu'da inşaattan kablo çalan 3 kişi yakalandı
Bolu’da, bir inşaattan 10 bin lira değerinde kablo çaldıkları belirlenen 3 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı. 3 şüpheli, gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.E.K. olayın ardından sol bacağının kırılması nedeniyle, adliyeye koltuk değnekleri ile getirildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Borazanlar Mahallesi'nde bir inşaattan 10 bin lira değerinde kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
KABLO ÇALDIKLARI TESPİT EDİLDİ
Hırsızlığın gerçekleştiği bölgede bulunan kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, A.T., M.E.K. ve M.C. isimli şüphelilerin inşaattan kablo çaldıklarını belirledi.
EVLERİNDE YAKALANDILAR
Evlerine yapılan operasyonda çalınan kablolarla yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.E.K. olayın ardından sol bacağının kırılması nedeniyle, adliyeye koltuk değnekleri ile getirildi.