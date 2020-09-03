Samsun’da yaşlı adam tüfekle öldürüldü
Samsun'da tartışma sırasında pompalı tüfekli saldırıya uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti. Katil zanlısı R.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayda ilgili soruşturma başlatıldı.
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Olay, Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veyis Bıçak (77) ile R.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.K. pompalı tüfekle ateş ederek Veyis Bıçak'ı vurarak yaraladı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan Veyis Bıçak, Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
HAYATA VEDA ETTİ
Yaşlı adam Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Katil zanlısı R.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayda ilgili soruşturma başlatıldı.