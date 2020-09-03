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Samsun’da yaşlı adam tüfekle öldürüldü

Samsun'da tartışma sırasında pompalı tüfekli saldırıya uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti. Katil zanlısı R.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayda ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
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Samsun’da yaşlı adam tüfekle öldürüldü

Olay, Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veyis Bıçak (77) ile R.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.K. pompalı tüfekle ateş ederek Veyis Bıçak'ı vurarak yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Veyis Bıçak, Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

HAYATA VEDA ETTİ

Yaşlı adam Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Katil zanlısı R.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayda ilgili soruşturma başlatıldı.

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