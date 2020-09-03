Erzincan’da küfür yüzünden tekmeli tokatlı kavga

Erzincan kent merkezinde akşam saatlerinde iki gurup arasında başlayan tartışma küfür edilmesi üzerine tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların savrulduğu kavga anı kameraya an be an yansıdı.

POLİS AYIRDI

Kavgaya olay yerine yakın polis ekipleri kısa süre sonra müdahale ederek tarafları ayırdı.

SERBEST KALDILAR

Birbirlerinden davacı şikâyetçi olmayan kavgaya karışan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.