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İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi! Ceza kesildi

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler toplu taşıma araçlarında tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal kurallarına uyup uymadığını, takıp takmadıklarını denetliyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
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İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi! Ceza kesildi

Ekipler, , Avcılar, , ilçelerinde kurulan kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarını durdurarak denetim yaptı.

MASKE KONTROLÜ

Durdurulan araçlarda tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal kurallarına uyup uymadığı, takıp takmadıkları denetlendi.

CEZA KESİLDİ

Avcılar Firuzköy Bulvarı'nda yapılan denetimlerde bir minibüse ayakta fazladan 15 yolcu aldığı için ceza kesildi. Minibüs şoförüne 3 bin 180 lira para cezası kesildi.

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