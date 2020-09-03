İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi! Ceza kesildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetliyor.
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MASKE KONTROLÜ
Durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları denetlendi.