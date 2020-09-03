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Koronavirüs unutuldu! Erzincan'da kurallara uymayan düğün sahibine ceza!

Son dakika haberi... Vaka sayılarının arttığı ’da bir kına gecesinde korona virüs kriterlerine uymadığı tespit edilen düğün sahibine idari para cezası uygulandı.

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Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
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Koronavirüs unutuldu! Erzincan'da kurallara uymayan düğün sahibine ceza!

Erzincan'da 1 Eylül akşamı yapılan kına gecesinde bazı davetliler maske takmadı ve halay çekerek sosyal mesafeyi yok saydı.

Koronavirüs unutuldu! Erzincanda kurallara uymayan düğün sahibine ceza! KORONAVİRÜS UNUTULDU! ERZİNCAN'DA KURALLARA UYMAYAN DÜĞÜN SAHİBİNE CEZA!

Korona virüs vakalarının arttığı Erzincan'daki kına gecesinde çekilen görüntülerin basında yer almasının ardından güvenlik birimleri tarafından yapılan inceleme sonucunda; Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünde, gerekli tebliğlerin yapılmış olmasına rağmen, devriye kuvveti düğün mahallinden ayrıldıktan sonra İ.M. isimli şahsın düğün sahipliğini yaptığı merasimde pandemi kurallarına uyulmadığı tespit edilerek 900 TL idari para cezası uygulandı.

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