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İzmir'de korkunç olay! Ünlü restoran sahibinin oğlu evinde ölü bulundu

'in Balçova ilçesindeki ünlü bir restoranın sahibi Cevat Dev'in oğlu (38), evinde ölü bulundu. Boğazında kesik olduğu tespit edilen Dev'in ölüm nedeninin cinayet mi intihar mı olduğu otopsiyle belirlenecek.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.09.2020
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İzmir'de korkunç olay! Ünlü restoran sahibinin oğlu evinde ölü bulundu

Balçova ilçesine bağlı Korutürk Mahallesi'nde yaşayan Barış Dev'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Dev'in evine gelen polis, çilingir yardımıyla içeri girdi. Evde Barış Dev'in cansız bedeni bulundu. Boğazında kesik tespit edilen Dev'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Dev'in ölüm nedeni araştırılıyor.

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