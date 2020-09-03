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İstanbul Havalimanı’nda nefes kesen tarihi eser operasyonu! Bizans ve Roma dönemi sikkelerini yurt dışına kaçıracaktı

’nda bagaj teslim noktasında durdurulan uyruklu şahsın cüzdanında yapılan aramalarda Bizans ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen; 11 adet altın sikke, 1 adet gümüş sikke, 1 adet bronz sikke ele geçirildi. Sabah’tan ’ın haberinin detayları…

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Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
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İstanbul Havalimanı’nda nefes kesen tarihi eser operasyonu! Bizans ve Roma dönemi sikkelerini yurt dışına kaçıracaktı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, altın sikke kaçırma teşebbüsünde bulunacağı yönünde bilgi edinilen uyruklu A.I.F. isimli şahıs takibe alınmasının devamında 30 Eylül günü bagaj teslim noktasında durduruldu.

Şahsın çantasının içerisindeki cüzdanında yapılan aramalarda Bizans ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen; 11 adet altın sikke, 1 adet gümüş sikke, 1 adet bronz sikke ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Sema Alim Dalgıç/ Sabah)

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