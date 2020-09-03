03 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de sulama kanalına giren Afgan çoban boğuldu

Kayseri’de sulama kanalına giren Afgan çoban boğuldu

Bünyan ilçesinde saat 14.00 sıralarında Elbaşı Mahallesi yakınlarındaki Devlet Su İşleri'ne ait Bahçecik sulama kanalına giren uyruklu çoban boğuldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
ABONE OL
Kayseri’de sulama kanalına giren Afgan çoban boğuldu

İlçede çobanlık yapan Suuba Tullah, hayvanları ahıra götürdükten sonra serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre yüzen Afgan çoban, daha sonra gözden kayboldu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye, Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonunda Afgan çobanın cansız bedeni bulundu. Tullah'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA