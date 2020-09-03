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İstanbul'da ev bakmaya gelen Soner Elveren başına cam düşmesi sonucu öldü

'de lüks rezidansta bakmaya gelen , binanın 15. katından sonucu hayatını kaybetti. Elveren'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
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İstanbul'da ev bakmaya gelen Soner Elveren başına cam düşmesi sonucu öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Yenibosna Değirmenbahçe Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. İddialara göre rezidansa bakmak için gelen grafiker 'in başına 15. kattan henüz bilinmeyen bir nedenle cam düştü.



Camın düşmesiyle yere yığılan Elveren'i görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Elveren'e ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalelere rağmen Soner Elveren olay yerinde hayatını kaybetti.



Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği yerde incelemede bulundu. Elveren'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kurumu morguna kaldırıldı.



Elveren'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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