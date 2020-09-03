İzmir'de katliam! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdükten sonra intihar etti

Çevrede korku ve pağe neden olan olaydan sonra ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sev edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Handan Doğru ve Alper R. ile Göksel Doğru'nun yaşamını yitirdiği, iş yeri çalışanı Gamze Önal'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi.