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Adana'da kanlı gece: Ben öldürmeseydim o beni öldürecekti

'da Fikriye , kendisini darbettiğini öne sürdüğü kocası Hakan Özbek'i pompalı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Özbek'in olayın ardından yakınlarına "Ben öldürmeseydim, o beni öldürecekti" dediği iddia edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.09.2020
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Adana'da kanlı gece: Ben öldürmeseydim o beni öldürecekti

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi 1002 Sokak'ta meydana geldi. Evli ve çocukları olan Fikriye ve Hakan Özbek çifti, gece henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Adana'da kanlı gece: Ben öldürmeseydim o beni öldürecekti

Kavgaya dönen tartışmada iddiaya göre darbedilen Fikriye Özbek, çocuklarının evde olduğu sırada kocasına ait pompalı av tüfeği ile Hakan Özbek'e ateş açtı.

Adana'da kanlı gece: Ben öldürmeseydim o beni öldürecekti

Hakan Özbek, göğsüne isabet eden saçmalarla yere yığılırken, silah sesine çiftin çocuğu ve komşuları da uyandı.

Adana'da kanlı gece: Ben öldürmeseydim o beni öldürecekti

'BEN VURMASAYDIM, O BENİ ÖLDÜRECEKTİ'
Daha sonra yakınlarını arayan Fikriye Özbek, durumu anlatıp, teslim olmak istediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekibinin yaptığı kontrolde, Hakan Özbek'in öldüğü belirlendi.

Adana'da kanlı gece: Ben öldürmeseydim o beni öldürecekti

Polise teslim olan Fikriye Özbek'in yakınlarına "Ben öldürmeseydim, o beni öldürecekti" dediği öne sürüldü. Gözaltına alınan genç kadının polise verdiği ilk ifadesinde ise öldürmek maksatlı ateş etmediğini söylediği öğrenildi.

Adana'da kanlı gece: Ben öldürmeseydim o beni öldürecekti

Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Hakan Özbek'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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