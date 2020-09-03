Adana'da kanlı gece: Ben öldürmeseydim o beni öldürecekti

'BEN VURMASAYDIM, O BENİ ÖLDÜRECEKTİ'

Daha sonra yakınlarını arayan Fikriye Özbek, durumu anlatıp, teslim olmak istediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekibinin yaptığı kontrolde, Hakan Özbek'in öldüğü belirlendi.