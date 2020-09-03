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Adana'da silahlı kavga! Bir kişi başından vuruldu

'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada başından tabancayla vurulan Rohat K., ağır yaralandı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
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Adana'da silahlı kavga! Bir kişi başından vuruldu

Olay, saat 02.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi 14050 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İki grubun birbirlerine tabancalarla ateş ettiği olayda Rohat K., başına isabet eden kurşunla yaralandı.

DURUMU AĞIR
Olayın ardından şüpheliler kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Rohat K., yakınları tarafında bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Rohat K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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