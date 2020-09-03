Adana'da dehşet! Eşi tarafından çocuklarının gözü önünde...
Adana'da kocası tarafından darbedilen kadın ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan kocayı bulmak için ekipler araştırma başlattı.
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Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1757 sokakta bir kadının darbedildiği ihbarı üzerine bahse konulu eve gelen polisler, bir kadını yerde baygın, 2 çocuğunu da başından yaralı vaziyette buldu.
Yapılan araştırmada kadın ve çocukların kadının eşi tarafından darbedildiği belirlendi. Kadın ve 2 çocuğu ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan kocayı bulmak için ekipler araştırma başlattı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1757 sokakta bir kadının darbedildiği ihbarı üzerine bahse konulu eve gelen polisler, bir kadını yerde baygın, 2 çocuğunu da başından yaralı vaziyette buldu.
Yapılan araştırmada kadın ve çocukların kadının eşi tarafından darbedildiği belirlendi. Kadın ve 2 çocuğu ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan kocayı bulmak için ekipler araştırma başlattı.