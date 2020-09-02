Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11:00 ila 16:00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza sıcak çarpmasına karşı uyarı yapılmıştı.



"BU EYLÜL 100 YILIN EN SICAĞI OLABİLİR"

Tüm bu uyarılar üzerine bir uyarı da Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'dan geldi.



Binpınar, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "100 yılın en sıcak Eylül ayı olabilir... Haziran ayından bugüne en sıcak günler olabilir. Eylül ayındaki bu sıcaklıklar tehlikeli. Aşırı sıcaklara dikkat. Güneşe çıkmayın. Sıcaklıklar yükselmeye devam edebilir.



