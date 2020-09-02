KAN GRUBU, ENFEKSİYONUN ŞİDDETİNİ ETKİLİYOR

Bilim insanları virüsün bazı insanlar üzerinde ölümcül olurken bazılarının etkilenmemesini anlamaya çalışıyor. "New England Journal of Medicine" adlı tıp dergisinde yayınlanan son araştırma, bu duruma kan grubunun neden olduğunu ortaya koyan önceki araştırmaları destekler nitelikte. Araştırma Kiel Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı bilim insanları tarafından yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre COVID-19, kan grubu A olan kişilerde diğer kan gruplarına göre yüzde 50 daha şiddetli seyrediyor. Kan grubu 0 olanlarda ise enfeksiyonun şiddeti, diğer gruplara göre yüzde 50 oranında daha düşük.



