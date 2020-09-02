Kritik araştırma! Erkeklerde kalın bel ölçüsü prostat kanserinden ölme riski...

Çalışmaya öncülük eden Dr. Aurora Perez-Cornago, "Göbek ve bel çevresindeki yağ yoğunlaşması ile prostat kanseri ölümü riski arasında önemli bir ilişki bulduk. Toplam vücut yağı ile prostat kanseri ölümü riski arasında net bir ilişki yok. Bu bulguları doğrulamak için daha fazla vaka ve çalışmaya ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.



