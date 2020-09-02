Çorum’da adliye önünde kanlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Çorum Adliye Sarayı önünde, 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 24 yaşındaki Adem Karabacak hayatını kaybetti, arkadaşı İsmail K. (23) yaralandı.
Saldırı olayı dün Fatih Caddesi üzerinde bulunan Adliye Sarayı önünde meydana geldi. İddiaya göre Adem Karabacak ve İsmail K., adliyenin yanında bulunan kahvehanenin önünde, güvenlik güçleri tarafından adliyeye getirilen yakınlarını beklemeye başladı.
KANLAR İÇİNDE KALDILAR
Ancak 2 arkadaş, 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle vurulan arkadaşlar kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı.
HAYATA VEDA ETTİ
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Adem Karabacak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bacağından vurulan İsmail K. ise tedavi altına alındı.