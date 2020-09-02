Çorum’da adliye önünde kanlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

HAYATA VEDA ETTİ

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Adem Karabacak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bacağından vurulan İsmail K. ise tedavi altına alındı.