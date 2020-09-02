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Çorum’da adliye önünde kanlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

önünde, 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 24 yaşındaki hayatını kaybetti, arkadaşı İsmail K. (23) yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.09.2020 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020
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Çorum’da adliye önünde kanlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Saldırı olayı dün Fatih Caddesi üzerinde bulunan önünde meydana geldi. İddiaya göre ve İsmail K., adliyenin yanında bulunan kahvehanenin önünde, güvenlik güçleri tarafından adliyeye getirilen yakınlarını beklemeye başladı.

KANLAR İÇİNDE KALDILAR

Ancak 2 arkadaş, 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle vurulan arkadaşlar kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı.

HAYATA VEDA ETTİ

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Adem Karabacak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bacağından vurulan İsmail K. ise tedavi altına alındı.

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