01 Eylül 2020, Salı
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Antalya'da tek teker üzerinde ölüme davetiye

'da, motosiklet üzerinde 2 kişinin tehlikeli yolculuğu, kameraya yansıdı. Görüntülerde, yaşları küçük ikiliden arkada oturan kızın demirlerden destek aldığı, sürücünün ise giderken sol ayağını kaldırdığı anlar yer aldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.09.2020
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Antalya'da tek teker üzerinde ölüme davetiye

Antalya'da motosiklet sürücüsü, tek teker üzerinde seyir halindeyken, arkasında oturan kız ise geri doğru giderek, demirlerden destek aldı.

Antalya'da tek teker üzerinde ölüme davetiye

Genç kız, bu sırada kendilerini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen kişiye poz verdi.

Antalya'da tek teker üzerinde ölüme davetiye

Sürücü ise tek tekerde kullandığı motosiklette, sol ayağını kaldırarak, bir süre yola devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler, motosikletteki yaşı küçük 2 kişiye tepki gösterdi.

Antalya'da tek teker üzerinde ölüme davetiye

Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

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