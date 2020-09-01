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Meteoroloji'den sıcak hava dalgası uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

Meteoroloji geçen haftadan itibaren görülen dalgası ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada sıcak havanın yurt genelinde etkisini artırarak cumartesi gününe kadar süreceğinin ve güneş çarpmalarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altını çizildi.

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Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
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Meteoroloji'den sıcak hava dalgası uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta cuma gününden başlayarak ülkeyi etkisi altına alan dalgasının cumartesi gününe kadar etkisini artırarak süreceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarının Marmara'nın kuzeyi, kıyıları, ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun iç kesimlerinde (, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleriyle Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri) eylül ayında kaydedilmiş uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine yaklaşması ve yer yer üzerine çıkması bekleniyor.

Sıcaklıkların cumartesi gününden itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayarak ülke genelinde azalacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcak hava dalgası nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Hafta sonuna kadar bazı il merkezlerinde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklık dereceleri şöyle:

"Ankara 38, İstanbul 32, İzmir 37, Çanakkale 36, Denizli 40, 36, 36, Adana 44, 42, Kahramanmaraş 44, Antalya 39, 38, Burdur 38, 44, Çankırı 41, Eskişehir 38, Konya 39, Yozgat 36, 36, 38, Kırşehir 39, 36, 36, 40, Karaman 37, Aksaray 38, Bolu, 37, 40, 38, Çorum 40, Amasya 42, Tokat 40, 38, 38."

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