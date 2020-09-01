İstanbul’da dolandırıcılar aynı adamı 3 kere dolandırmaya çalıştılar! Hepsi boşa çıktı

İstanbul'da telefonu çalan 61 yaşındaki bir adam dolandırıcıların ağına düşürüldü. Kendisini 'savcı' olarak tanıtan bir suç şebekesi üyesi, mağdur adama 'FETÖ ile ilgili yurtdışına para transferi' yaptığını söyleyerek dolandırmaya çalıştı.

Dolandırıcıları dinleyen adam para göndermek için bankaya gitti ancak bankacı şüpheli işlem olduğu için transfer yapmadı. Bu kez dolandırıcılar ikinci planı devreye sokarak mobil bankacılıktan para göndertmeye çalıştı.

Adamın işlemi bu kez de 'şüpheli' olduğu gerekçesiyle banka tarafından iptal edildi. Şanslı adam dolandırılmaktan kurtulurken oğlunun durumu anlaması üzerine savcılığa başvurdu. Suç şebekesi hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Yusuf T.'nin GSM hattının bir numara tarafından arandığı, kendisini 'Savcı' olarak tanıtan kişinin Yusuf T.'nin FETÖ ile ilgili yurtdışına para transferi olduğunu söylediği kaydedildi.

İddianamede, şüphelinin savcılık tarafından müşteki adına tutuklama kararı çıkarıldığını söyleyerek müştekiden emniyete gitmesini istediği, emniyet binasına yaklaştığında ise müştekiden bankaya giderek kredi çekmesini istediği anlatıldı.

BANKACI ŞÜPHELENDİ



Bunun üzerine Yusuf T.'nin bankaya giderek 30 bin lira tutarında kredi çektiği, telefondaki şahsın çekmiş olduğu krediyi bankaya giderek Muhittin D. isimli şahsa ait hesaba yatırmasını istemesi üzerine müştekinin bankaya gittiği, ancak banka görevlisince durumdan şüphelenilerek söz konusu para yatırma işleminin gerçekleştirilmediği belirtildi.

ŞÜPHELİ YİNE PES ETMEDİ

Bunun üzerine kendisine parayı İhsan A. isimli şahıs adına yatırmasını söylemesi üzerine müştekinin bu parayı telefondaki şahsın vermiş olduğu İBAN numarasına yatırdığı, sonrasında müştekinin eşi ile telefonda konferans görüşme ile görüştürüldüğü, telefondaki şahsın kendisine telefonuna internet bankacılığını indirmesini istediğini kaydedildi.

BU KEZ DE BANKA İPTAL ETTİ

Müştekinin bu uygulamayı indirdiği, gelen mesajları telefondaki şahsa söyledikten sonra telefonuna, "Sami A. adına 20 bin liralık transfer gerçekleştirilmiştir" şeklinde mesaj geldiği, ancak söz konusu işlemin ilgili banka tarafından şüpheli görülerek tekrar hesaba iade edildiği anlatıldı. Müştekinin oğlunun o esnada ikamete gelmesiyle müştekinin dolandırıldığını anlayarak karakola müracaat etmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ŞÜPHELİLER SUÇU BİRBİRLERİNİN ÜSTÜNE ATTI

İddianamede, müştekinin eşi ve oğlunun beyanlarının müştekinin beyanlarını destekler mahiyette olduğu, şüpheli İhsan A.'nın da savunmasında, kendi banka bilgilerini Hakan K., İbrahim K. ve Özcan Y.'nin istediğini, araç sattıkları için oradan para geleceğini söylediğini iddia etti. Bu nedenle

Hesabına para geldiğini, olayda kendisinin de mağdur olduğunu iddia etti.

"BEN DE MAĞDUR OLDUM"

Şüphelilerden Özcan Y. ise "Ben de olayda mağdur oldum. Olaydan dolayı beni kandırarak böyle bir olaya alet ettiklerinden dolayı şahıslardan davacı ve şikayetçim" şeklinde beyanda bulundu. Diğer şüpheliler İbrahim K. da ifadesinde, "Dolandırıcılık konusu ile bir alakam yok. Olayın müştekisi ile diyaloğum bulunmamaktadır, hiçbir surette şahıs ile bir irtibatım olmamıştır. Beni dolandırıcılık olayında kullandığı için Mücahit isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim" demesi dikkat çekti.

Diğer şüpheli Hakan K. da diğer şüphelilerle aynı ifadelerde bulundu. Şüphelilerin ifadelerinde adı geçen Mehmet Sakin A. hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, şüphelinin yakalanması ardından ifadesinin alındığı kaydedildi. Şüpheli ifadesinde hakkındaki iddiaları yalanladı. Diğer şüpheli Atilla A.'da bilgi sahibi olmadığını iddia etti. Şüpheli Mücahit Memiş de diğer şüphelilerle aynı ifadeyi verdi. Olayla ilgisi olmadığını iddia etti.

ARADIKLARI NUMARA YABANCI BİRİNE AİT

İddianamede, müştekiyi arayan GSM hattının Noura Najjar D. isimli yabancı uyruklu bir şahıs adına kayıtlı olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Savcılıkça, tüm şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık suçu işlemek hususunda aralarında anlaşarak ve eylem üzerinde hep birlikte hakimiyet kurarak müştekiyi kendilerini Savcı olarak tanıtmak suretiyle 30 bin lira parasını dolandırdıkları ve böylece iştirak halinde üç veya daha fazla kişi tarafından, kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri kaydedildi.

YARGILANACAKLAR

Savcılık, Atilla A., Hakan K., İbrahim K., İhsan A., Mehmet Sakin A., Mücahit M. ve Özcan Y.'nin 'Üçten fazla kişiyle kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.