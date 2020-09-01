Hoş geldin Eylül! Sonbahar başlangıcı Eylül ayı ile ilgili sözler burada! En güzel Eylül ayı sözleri ve şiirleri
Eylül ayı sözleri ve şiirleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2020 Eylül ayının gelmesi ile birlikte sonbahar mesajları araştırılmaya başlandı. Eylül ayının gelmesi ile birlikte sevenler için söylenmiş en güzel sözleri ahaber.com.tr'de derledik. Aşkı yaşamanın en güzel eylül ayında olduğuna inanılıyor. Sevginin hissedilmesini isteyenler en güzel eylül sözlerini araştırıyor. İşte sonbahar başlangıcı eylül ayı ile ilgili en güzel sözler ve şiirler...
Sonbahar ve sevgi sözleri, eylül ayının gelmesiyle birlikte sıklıkla paylaşılmaya başlandı. Eylül ayında sevenlere söylenmiş birçok aşk sözleri bulunmaktadır. Eylül ayında anlatılmak istenilen aşklar için sözler paylaşılıyor. Sevginin en derin şekilde hissedilmesini isteyenler eylül ayı sözleri konusunda araştırmalarını sürdürüyor. İşte sonbahar başlangıcı eylül ayı ile ilgili en güzel sözler ve şiirler...
EYLÜL AYI İLE İLGİLİ SÖZLER
Bir gün aklına gelecek olursam, bana şiir ısmarla. Eylül'ü konuşalım. –Cemal Süreya
Sen de seksen yaşına gelirsen, göreceksin ki insan bu yaşta kendini eylül sonunda bir yaprak gibi hissediyor. -Susanna Tamaro-
Eylül ayında anlatılan aşk masalları insanlara neşe, sevinç, mutluluk ve gelecek sunar.
Sonbaharın en kalın düdükleri, uğuldar eylül serinliğinde, sokaklar törenle demir alır, camların buğulanıp üşüdükleri, o rüya belirsizliğinde. –Atilla İlhan-
Her mevsimin kendine özgü rengi vardır. Nisan yeşille, eylül sarıyla, aralık beyazla özdeştir. -Melek Altun-
Eylül! öyle bir ay ki, geçen her güzel günü için ona minnettar olmak gerekir. Eylül, esef ve özlem ayıdır, içine birkaç günlük kış hücumundan acı düştüğü için, insan o güzel havaların, devamlı yazın artık geçtiğini anlayıp üzülür, özlem çeker. -Mehmet Rauf-
Ayrılıkların, aşktan büyük yaşandığı, koca bir ömürdür eylül. Yağmurdur, hüzündür, kimse bilmesin isterim, Eylül, Piraye'dir. -Nazım Hikmet Ran-
Dalından kopan yaprakların, sararan yanlarına yazdım adını, sahte bir gülüşten ibarettin oysa. Ve hiç bilmedin ellerimin soğuğunu. Eylül'dü. – Cemal Süreya-
Elinde değildir akşam serinliğinde üşürsün. Eylül'den itibaren geceler hazindir uzundur. –Attila İlhan–
Ben sadece gökyüzüne bakarak Eylül ayının geldiğini hissederim, çünkü Eylül ayında yıldızlar bile bir başka parlar.
Dedim ya, Eylül'dü. Savruluşu bundandı kimsesizliğimin. Cemal Süreya
Eylül seninle bir yaşam ömür boyu mutluluğun ifadesidir.
Her gönül insanı yemiştir, ömründe birkaç kez, Eylül'ün tokadını. Servet Saygınoğlu
Mevsim ağlıyor bugün, özlüyor o aydınlık günlerini, ayrılıyor yapraklar ağaçlardan bir hasret rüzgârıyla. Bana eylülü yaşatma ey sevgili.
Bırakırsın acı anıları, hepsini katarsın eylül rüzgarlarının önüne. Dipdiri, güçlü, en taze, en yeni duygularla dolu çıkarsın ana yola. –Oktay Akbal
EYLÜL AYI İLE İLGİLİ ŞİİRLER
EYLÜL SONU
Günler kısaldı... Kanlıca'nın ihtiyarları
Bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları.
Yalnız bu semti sevmek için ömrümüz kısa…
Yazlar yavaşça bitmese, günler kısalmasa…
İçtik bu nâdir içki'yi yıllarca kanmadık…
Bir böyle zevke tek bir ömür yetmiyor, yazık!
Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor;
Lâkin vatandan ayrılışın ıztırâbı zor.
Hiç dönmemek ölüm gecesinden bu sâhile,
Bitmez bir özleyiştir, ölümden beter bile.
Yahya Kemal Beyatlı
Eylül'dü
Dalından kopan yaprakların
Sararan yanlarına yazdım adını
Sahte bir gülüşten ibarettin oysa.
Ve hiç bilmedin ellerimin soğuğunu.
Eylül'dü…
Di'li geçmiş bir zamandı yaşadığımız
Adımlarımızın kısalığı bundandı
Bundandı gözlerimin durgunluğu.
Sarı sıcak cümlelerde sözün kadar yalan,
Ellerin kadar ıssız,
Sen kadar zamansız molalar veriyordum
Ve çocuksu bir bencillikti hüznümüz.
Eylül'dü…
İzlerini çizdiği zaman ansızın gidişin,
Şimdi yoktu bi anlamı suskunluğun.
Çırılçıplak kalakaldım sessizliğinin orta yerinde.
Sonra sesime yankı vermeyen uçurumlar kıyısında yürüdüm bir zaman
En çok sesini aradım.
Gözlerinse asılı bıraktığın yerdeydiler hâlâ.
Gözlerini sildi zaman…
Dedim ya... Eylül'dü.
Savruluşu bundandı kimsesizliğimizin.
Cemal Süreya
BEN EYLÜL SEN HAZİRAN
Bir eylüldü başlayan içimde.
Ağaçlar dökmüştü yapraklarını.
Çimenler sararmıştı.
Rengi solmuştu tüm çiçeklerin.
Gökyüzünü kara bulutlar sarmıştı.
Katar gidiyordu kuşlar uzaklara.
Deli deli esiyordu rüzgar.
Dağılmıştı yazdan kalan ne varsa.
Yaşanmamış bir mevsim gibiydi bahar.
Neydi o bir zamanlar.
Sevmişliğim, sevilmişliğim.
O heyheyler, o delişmenlikler neydi.
Ne bu kadere boyun eğmişliğim.
Ne bu acıdan korlaşan yürek.
Ne bu kurumuş nehir; gözyaşım.
Önümdeki diz boyu karanlıklar da ne.
Ne bu ardımdaki kül yığını; elli yaşım.
Beni kötü yakaladın Haziran.
Gamlı, yıkık eylül sonuma.
Bir ilk yaz tazeliği getirdin.
Masmavi göğünle.
Cana can katan güneşinle.
Pırıl pırıl engin denizinle girdin içime.
Çiçekler açtı dokunduğun.
Çimler büyüdü yürüdüğün.
Ve güller katmer oldu güldüğün yerde.
Başımda senin kuşların kanat çırpıyor şimdi.
Oldurduğun yemişlerin ağırlığından.
Dallarım yere değiyor.
Güneşi batmadan saçlarının.
Bir dolunay doğuyor bakışlarından.
Gün boyu senden bir meltem esiyor yanan alnıma.
Uykusuz gecelerim seninle apaydınlık.
Başım dönüyor, of başım dönüyor yaşamaktan.
Ölebilirim artık.
Ölme diyorsan; gitme kal öyleyse.
Sarıl sımsıkı, tenim ol, beni bırakma.
Baksana; parmak uçlarım ateş.
Lavlar fışkırıyor göz bebeklerimden.
Hadi gel, tut ellerimi, benimle yan.
Benimle meydan oku her çaresizliğe.
Benimle uyu, benimle uyan.
Birlikte varalım on üçüncü aylara.
Ümit Yaşar Oğuzcan