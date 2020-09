BEN EYLÜL SEN HAZİRAN

Bir eylüldü başlayan içimde.

Ağaçlar dökmüştü yapraklarını.

Çimenler sararmıştı.

Rengi solmuştu tüm çiçeklerin.

Gökyüzünü kara bulutlar sarmıştı.

Katar gidiyordu kuşlar uzaklara.

Deli deli esiyordu rüzgar.

Dağılmıştı yazdan kalan ne varsa.

Yaşanmamış bir mevsim gibiydi bahar.

Neydi o bir zamanlar.

Sevmişliğim, sevilmişliğim.

O heyheyler, o delişmenlikler neydi.

Ne bu kadere boyun eğmişliğim.

Ne bu acıdan korlaşan yürek.

Ne bu kurumuş nehir; gözyaşım.

Önümdeki diz boyu karanlıklar da ne.

Ne bu ardımdaki kül yığını; elli yaşım.

Beni kötü yakaladın Haziran.

Gamlı, yıkık eylül sonuma.

Bir ilk yaz tazeliği getirdin.

Masmavi göğünle.

Cana can katan güneşinle.

Pırıl pırıl engin denizinle girdin içime.

Çiçekler açtı dokunduğun.

Çimler büyüdü yürüdüğün.

Ve güller katmer oldu güldüğün yerde.

Başımda senin kuşların kanat çırpıyor şimdi.

Oldurduğun yemişlerin ağırlığından.

Dallarım yere değiyor.

Güneşi batmadan saçlarının.

Bir dolunay doğuyor bakışlarından.

Gün boyu senden bir meltem esiyor yanan alnıma.

Uykusuz gecelerim seninle apaydınlık.

Başım dönüyor, of başım dönüyor yaşamaktan.

Ölebilirim artık.

Ölme diyorsan; gitme kal öyleyse.

Sarıl sımsıkı, tenim ol, beni bırakma.

Baksana; parmak uçlarım ateş.

Lavlar fışkırıyor göz bebeklerimden.

Hadi gel, tut ellerimi, benimle yan.

Benimle meydan oku her çaresizliğe.

Benimle uyu, benimle uyan.

Birlikte varalım on üçüncü aylara.

Ümit Yaşar Oğuzcan