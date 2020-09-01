01 Eylül 2020, Salı
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Mersin’de tefeci operasyonu: 29 gözaltı

Tarsus ilçesinde, tefecilere yönelik 6 aylık çalışmanın ardından gerçekleştirilen şafak operasyonunda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda birçok materyal ele geçirilirken soruşturma devam ediyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
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Mersin’de tefeci operasyonu: 29 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus ilçesinde tefecilik ve pos tefeciliği suçuyla ilgili 6 ay süren çalışmanın ardından operasyon için düğmeye bastı.

ŞAFAK VAKTİ BASKINLAR

Farklı meslek gruplarından Tarsus ilçesinde 25, Mersin'de 1 ve Adana'da 6 olmak üzere 2'si kadın 32 şüphelinin yakalanması için ev ve iş yerlerine sabah 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon neticesinde 32 şüpheliden 29'u yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda farklı kişilere ait kredi kartları, alacak verecek notlarının bulunduğu ajandalar, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, dijital materyaller ve fason olarak kurulan şirketlerden çekim yapıldığını gösteren slipler ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

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