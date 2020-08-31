Samsun'da 2 kişinin öldüğü sokak ortasındaki silahlı kavgaya 6 gözaltı

Daha önce silahla yaralama nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup, konuşmak üzere Cengiz Ü.'ye (56) ait kahvede bir araya geldi. Burada yeniden tartışan grup arasında kavga çıktı.

HAYATA VEDA ETTİLER

Silahların da kullanıldığı kavgada, akrabalar İhsan Ç. (53), Mustafa Ç. (45) ve Hamza Ç. ile Cengiz Ü. (56) ve Ali Osman A. (61) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan İhsan Ç. ve Cengiz Ü. hayatını kaybetti.

MERMİ İSABET ETTİ

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 29 boş kovan buldu. Silahlı kavga sırasında 3 iş yeri, 3 araç ve 1 evin balkonuna da mermi isabet etti. Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.